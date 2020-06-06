Виктор Бабарико заявил, что «пойдет до конца»

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Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил, что, если он не станет президентом по итогам выборов 9 августа, то «пойдет до конца».

Таким образом Бабарико ответил на вопрос одного из участников встречи о том, что он будет делать в случае, если не станет президентом, и понимает ли он, что разочарует многих людей, которые ему проверили.

«Я очень хорошо понимаю свою ответственность перед вами, — подчеркнул он. — Я не знаю, перед каким количеством людей я буду отвечать 9 августа — перед девятью миллионами или перед другим числом людей. В зависимости от условий я буду принимать решение».

Бабарико добавил, что никогда в жизни не предавал друзей и людей, которые на него надеялись. «Я буду идти до конца», — заявил он, чем вызвал аплодисменты присутствующих, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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