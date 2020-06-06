Виктор Бабарико заявил, что «пойдет до конца»
Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил, что, если он не станет президентом по итогам выборов 9 августа, то «пойдет до конца».
Таким образом Бабарико ответил на вопрос одного из участников встречи о том, что он будет делать в случае, если не станет президентом, и понимает ли он, что разочарует многих людей, которые ему проверили.
«Я очень хорошо понимаю свою ответственность перед вами, — подчеркнул он. — Я не знаю, перед каким количеством людей я буду отвечать 9 августа — перед девятью миллионами или перед другим числом людей. В зависимости от условий я буду принимать решение».
Бабарико добавил, что никогда в жизни не предавал друзей и людей, которые на него надеялись. «Я буду идти до конца», — заявил он, чем вызвал аплодисменты присутствующих, сообщает