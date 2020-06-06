Бабарико: я уверен, никому не объяснили, зачем белорусам этот аккумуляторный завод

Виктор Бабарико «принципиально против любых загрязняющих производств». Об этом претендент на пост президента заявил на встрече с журналистами и членами своей инициативной группы 6 июня в Бресте, отвечая на вопрос об отношении к строительству аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН .

«Я очень уважаю инициативную группу, которая протестует против завода, потому что вы делаете это не первый год, и ваше мужество, ваша принципиальность на самом деле вызывают огромное уважение», — сказал Бабарико.

«Дальше — принципы, — продолжил он. — Первое: Беларусь — не помойка, Беларусь — не мусорная свалка, в Беларуси нет огромных территорий, на которых можно было бы делать грязное производство. Наша Беларусь — страна большая, но не настолько большая и протяженная, чтобы можно было найти кусочек, который можно было бы загрязнить».

По словам Бабарико, экономика превыше всего, но перед этим должны всегда стоять люди.

«Я уверен, никому не объяснили, зачем вам и нам, белорусам, вот этот завод. Может, есть какая-то невероятная потребность. Поэтому мнение людей обязательно нужно учитывать перед тем, как есть “мнение” экономики. И если это “мнение” экономики все-таки важное, людей нужно убеждать», — считает претендент.

По мнению Бабарико, протест не был бы таким массовым, если бы завод был вынесен за пределы города и был установлен жесткий контроль за выбросами.

Бабарико попросил активистов четко сформулировать свою позицию, чтобы было проще решать проблему завода: «Жесткая позиция “нет” или при соблюдении определенных условий “да”?»

Услышав ответ, что завод должен быть закрыт, он заявил: «Тогда жесткое “нет”. Я услышал».