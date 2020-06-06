Бабарико: смертная казнь — это месть, а месть — удел слабых

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил, что он категорический противник смертной казни.

По мнению Бабарико, смертная казнь — это месть, а «месть — это удел слабых».

Вместе с тем потенциальный кандидат в президенты добавил, что не готов продавливать такое решение силой. Необходимо спрашивать мнение людей, а также объяснять им, разговаривать на такие темы, считает он.

Виктор Бабарико полагает, что необходимо провести референдум по вопросу отмены смертной казни.