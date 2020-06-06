Бабарико готов обсуждать возможность объединения с другими участниками президентской кампании

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Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил о возможности коалиции с другими участниками избирательной кампании.

«Общие союзы должны быть объединены общим пониманием цели, — сказал он. — Я вижу со многими выдвигающимися кандидатами совпадения этих целей».

По словам Бабарико, он готов обсуждать возможность объединения с другими участниками президентской гонки.

«Некоторые кандидаты говорят, что их цель — сорвать выборы. В этом наши цели с ними не совпадают, так как наша цель — провести выборы», — подчеркнул он, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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