Бабарико готов обсуждать возможность объединения с другими участниками президентской кампании

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил о возможности коалиции с другими участниками избирательной кампании.

«Общие союзы должны быть объединены общим пониманием цели, — сказал он. — Я вижу со многими выдвигающимися кандидатами совпадения этих целей».

По словам Бабарико, он готов обсуждать возможность объединения с другими участниками президентской гонки.

«Некоторые кандидаты говорят, что их цель — сорвать выборы. В этом наши цели с ними не совпадают, так как наша цель — провести выборы», — подчеркнул он, сообщает БелаПАН.