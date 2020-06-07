Теплая воздушная масса накрыла Беларусь
В воскресенье, седьмого июня, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса, поступающая с южных широт (на западе республики скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогремят грозы — из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск +26..+28°C (без осадков);
- Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 10-15%);
- Минск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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