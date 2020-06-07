Теплая воздушная масса накрыла Беларусь

В воскресенье, седьмого июня, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса, поступающая с южных широт (на западе республики скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогремят грозы — из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%);

Витебск +26..+28°C (без осадков);

Гомель +27..+29°C (вероятность осадков 60-70%);

Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%);

Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 10-15%);

Минск +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.