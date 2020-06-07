В пятерке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 произошло изменение
В первой пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошло изменение.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро седьмого июня, общее число заразившихся в мире составило 6 896 179 человек.
Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 1 920 061;
- Бразилия — 672 846;
- Россия — 458 102;
- Великобритания — 286 294;
- Индия — 246 628.
Как видим, на пятое место вышла Индия, обошедшая за сутки Испанию. И, судя по эпидемиологической ситуации в стране, уже в ближайшие дни это государство обгонит и Великобританию.
По данным наблюдателей, число жертв вплотную приблизилось к очередной знаковой отметке — на данный момент недуг унес жизни 399 785 человек.
Больше всего от COVID-19 умерло в следующих странах:
- США — 109 802;
- Великобритания — 40 548;
- Бразилия — 35 930;
- Италия — 33 846;
- Франция — 29 145.
В Беларуси, по данным Министерства здравоохранения на шестого июня, было зарегистрировано 47 тыс. 751 случаев заражения (умерло 263 человека).