В пятерке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 произошло изменение

/ Мир
Просмотров: 1865

В первой пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошло изменение.

Фото Depositphotos

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро седьмого июня, общее число заразившихся в мире составило 6 896 179 человек.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  • США — 1 920 061;
  • Бразилия — 672 846;
  • Россия — 458 102;
  • Великобритания — 286 294;
  • Индия — 246 628.

Как видим, на пятое место вышла Индия, обошедшая за сутки Испанию. И, судя по эпидемиологической ситуации в стране, уже в ближайшие дни это государство обгонит и Великобританию.

По данным наблюдателей, число жертв вплотную приблизилось к очередной знаковой отметке — на данный момент недуг унес жизни 399 785 человек.

Больше всего от COVID-19 умерло в следующих странах:

  • США — 109 802;
  • Великобритания — 40 548;
  • Бразилия — 35 930;
  • Италия — 33 846;
  • Франция — 29 145.

В Беларуси, по данным Министерства здравоохранения на шестого июня, было зарегистрировано 47 тыс. 751 случаев заражения (умерло 263 человека).

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Индия

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

«Почему меня ищут?». 30 базовых за нарушение карантина, или Закон что дышло

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси

ВОЗ указала на тревожную ситуацию с COVID-19 в Беларуси

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога