Тихановская рассказала о 900 тысячах долларов, найденных при третьем обыске
Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала крупную находку следственной бригады.
Как заявила супруга задержанного автора популярного Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, она ничего не знала о найденном.
«У нас нет богатств, у нас обычная семья, никаких излишеств. Может, если бы были, мы бы лучше жили», — отметила она в комментарии
Тихановская подчеркнула, что все это выглядит «крайне удивительно и странно».
900 тысяч долларов были найдены в дачном доме Тихановских. У соратников блогера много вопросов к процедуре проведения обыска.
Так, они обращают внимание на то, что следственные действия продолжались 12 часов (с 15:00 в среду до 03:00 в четверг).
За это время сменились три следственные бригады, первые две ничего не нашли, а третья после того, как приехало руководство, сразу обнаружила деньги.