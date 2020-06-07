Тихановская рассказала о 900 тысячах долларов, найденных при третьем обыске

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Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала крупную находку следственной бригады.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как заявила супруга задержанного автора популярного Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, она ничего не знала о найденном.

«У нас нет богатств, у нас обычная семья, никаких излишеств. Может, если бы были, мы бы лучше жили», — отметила она в комментарии DW.

Тихановская подчеркнула, что все это выглядит «крайне удивительно и странно».

900 тысяч долларов были найдены в дачном доме Тихановских. У соратников блогера много вопросов к процедуре проведения обыска.

Так, они обращают внимание на то, что следственные действия продолжались 12 часов (с 15:00 в среду до 03:00 в четверг).

За это время сменились три следственные бригады, первые две ничего не нашли, а третья после того, как приехало руководство, сразу обнаружила деньги.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский

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