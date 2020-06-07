Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти

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Страны ОПЕК+ договорились накануне о продлении до конца июля сделки по сокращению добычи «черного золота» на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Bloomberg, страны ОПЕК (в т.ч. Ирак и Нигерия) пообещали в полной мере выполнить свои обязательства.

Напомним, 12 апреля, 23 участниками соглашения, согласно которому в мае-июне общее сокращение добычи нефти в мире должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки, стали: десять стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ). Еще десять государств не входят в картель (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан). Еще три члена ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

Напомним, согласно данным последних электронных торгов уходящей недели, эталонные сорта нефти продемонстрировали следующие показатели:

  • Brent — 41,97 доллара за баррель (+4,95%);
  • WTI — 38,95 доллара за баррель (+4,12%).
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Тэги: ОПЕК+ нефть мировые цены на нефть

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