Финальные матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

По информации немецкого издания Bild, четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира могут быть сыграны с 8 по 29 августа.

Источник издания рассказал , что главным конкурентом Лиссабона в борьбе за право принять матчи турнира был немецкий Франкфурт.

Однако выбор был сделан в пользу Лиссабона, чтобы обеспечить равные условия для участников, поскольку местные команды уже выбыли из турнира. Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА, а эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.