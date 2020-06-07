Финальные матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
По информации немецкого издания Bild, четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира могут быть сыграны с 8 по 29 августа.
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Однако выбор был сделан в пользу Лиссабона, чтобы обеспечить равные условия для участников, поскольку местные команды уже выбыли из турнира. Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА, а эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.
Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.