На 8 июня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 338

В этот день во многих районах страны прогнозируется жаркая погода, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник днем по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Жаркая погода сохранится и 9-10 июня.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оранжевый уровень опасности Белгидромет

Другие материалы на эту тему:

«Зря ругают Белгидромет». Что изменилось после вмешательства президента

«Зря ругают Белгидромет». Что изменилось после вмешательства президента

«Сейчас на три дня — 120% точности». Лукашенко о работе белорусских синоптиков

«Сейчас на три дня — 120% точности». Лукашенко о работе белорусских синоптиков

Дошло ли в Беларусь радиоактивное облако после взрыва на российском полигоне?

Дошло ли в Беларусь радиоактивное облако после взрыва на российском полигоне?

Для столичных синоптиков построили новый пункт наблюдений

Для столичных синоптиков построили новый пункт наблюдений