На 8 июня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

В этот день во многих районах страны прогнозируется жаркая погода, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник днем по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Жаркая погода сохранится и 9-10 июня.