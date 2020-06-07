Видеофакт. Люди в штатском задержали сборщика подписей за Тихановскую

В 11:25 к одному сборщику подписей за Тихановскую на площади у минского Комаровского рынка подошли люди в штатском и затащили в бус.

До этого сотрудникам ОМОНа, прогуливающимся между пикетам, по рации передали его описание: «В оранжевой куртке, с папкой». Задержали мужчину сотрудники в штатском, передает TUT.by .

Член инициативной группы Тихановской Мария рассказала, что полчаса назад на подъезде к рынку сотрудники ГАИ остановили члена инициативной группы, который ехал на пикет. Мужчину забрали в местное РУВД. Его машину вместе со столами для пикета эвакуировали.

Мария позвонила в РУВД Центрального района и попросила предоставить охрану мирного пикета.