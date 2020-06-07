Видеофакт. Люди в штатском задержали сборщика подписей за Тихановскую

/ Общество
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В 11:25 к одному сборщику подписей за Тихановскую на площади у минского Комаровского рынка подошли люди в штатском и затащили в бус.

До этого сотрудникам ОМОНа, прогуливающимся между пикетам, по рации передали его описание: «В оранжевой куртке, с папкой». Задержали мужчину сотрудники в штатском, передает TUT.by.

Член инициативной группы Тихановской Мария рассказала, что полчаса назад на подъезде к рынку сотрудники ГАИ остановили члена инициативной группы, который ехал на пикет. Мужчину забрали в местное РУВД. Его машину вместе со столами для пикета эвакуировали.

Мария позвонила в РУВД Центрального района и попросила предоставить охрану мирного пикета.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: пикет по сбору подписей президентские выборы-2020 Город: Минск

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