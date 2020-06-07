Волонтера инициативной группы Тихановской задержали в Витебске

Вечером 6 июня в Витебске был задержан Александр Матеюк, волонтер инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

Матеюк сообщил по телефону, что его задержали на выходе из подъезда, когда он собирался поехать на дачу к родителям. «Я только вышел из подъезда — похитили. Сижу в Железнодорожном РОВД, требую понятых, никто ничего не делает, будто это я сам сюда пришел, а не они запихали меня сюда», — рассказал активист правозащитникам подробности задержания.

Позже Матеюк сообщил, что в его отношении составляют протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение законодательства о массовых мероприятиях) за участие в пикете 31 мая.

Правозащитники предполагают, что до суда его поместили в изолятор временного содержания, где уже находятся участники пикетирования 31 мая Елена Янушковская, Олег Павлов и Александр Якушков. Ранее Матеюк отбыл четверо суток ареста в ИВС, присужденных ему за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским.

Суды состоятся в понедельник, 8 июня.

Законные пикеты для сбора подписей за претендентов в кандидаты на президентский пост ежедневно проходят в Витебске на площадке перед торговым центром «Марко-Сити». В минувшее воскресенье, 31 мая, к сборщикам подписей за Тихановскую выстроились очереди, растянувшиеся на сотни метров.