Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси превысило 48 тысяч

За последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 879 (в предыдущие сутки было 883 новых случая и четыре смерти).

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 48 630, скончалось 269 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале. Выздоровели и выписаны 23 647 пациентов. Всего проведено 622 313 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12 642.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.