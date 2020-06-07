Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси превысило 48 тысяч

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За последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 879 (в предыдущие сутки было 883 новых случая и четыре смерти).

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 48 630, скончалось 269 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале. Выздоровели и выписаны 23 647 пациентов. Всего проведено 622 313 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12 642.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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