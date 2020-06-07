Басков и Каганович встретились с противниками завода АКБ

/ Общество
Просмотров: 784

Около полудня 7 июня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным одного из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, в 12:40 на площади было около 300 человек. Сегодня сюда также пришли новые собственники завода Сергей Каганович и Дмитрий Басков, которые пригласили жителей региона посетить предприятие.

По словам Бекалюка, противники строительства аккумуляторного завода заявили, что это не решит проблемы, и потребовали проведения общественных экологических обсуждений проекта. «Каганович и Басков согласились на это и изъявили желание участвовать в них», — дополнил Бекалюк.

На следующей неделе активисты планируют направить в местные органы власти заявление о проведении общественных экологических обсуждений и предоставлении для этого площадки в городском парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в обсуждениях смогли жители Бреста и Брестского района.

«Таких обсуждений мы добивались более двух лет. Протокол обсуждений будет иметь законную силу, и наконец местные жители решат судьбу завода, которого не должно быть в этом месте», — заявил Бекалюк.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». 

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». С 22 мая текущего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля 1AK-Group. Уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, 15% — Дмитрию Баскову. Каганович является заместителем директора компании «Семь холмов бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды президента. Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Бекалюк Сергей Каганович Дмитрий Басков Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Вот это номер! Завод аккумуляторов под Брестом купили ледовые партнеры Лукашенко

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»