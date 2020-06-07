Басков и Каганович встретились с противниками завода АКБ
Около полудня 7 июня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
По данным одного из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, в 12:40 на площади было около 300 человек. Сегодня сюда также пришли новые собственники завода Сергей Каганович и Дмитрий Басков, которые пригласили жителей региона посетить предприятие.
По словам Бекалюка, противники строительства аккумуляторного завода заявили, что это не решит проблемы, и потребовали проведения общественных экологических обсуждений проекта. «Каганович и Басков согласились на это и изъявили желание участвовать в них», — дополнил Бекалюк.
На следующей неделе активисты планируют направить в местные органы власти заявление о проведении общественных экологических обсуждений и предоставлении для этого площадки в городском парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в обсуждениях смогли жители Бреста и Брестского района.
«Таких обсуждений мы добивались более двух лет. Протокол обсуждений будет иметь законную силу, и наконец местные жители решат судьбу завода, которого не должно быть в этом месте», — заявил Бекалюк.
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».
|Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». С 22 мая текущего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля 1AK-Group. Уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, 15% — Дмитрию Баскову. Каганович является заместителем директора компании «Семь холмов бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды президента. Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.