Басков и Каганович встретились с противниками завода АКБ

Около полудня 7 июня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным одного из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, в 12:40 на площади было около 300 человек. Сегодня сюда также пришли новые собственники завода Сергей Каганович и Дмитрий Басков, которые пригласили жителей региона посетить предприятие.

По словам Бекалюка, противники строительства аккумуляторного завода заявили, что это не решит проблемы, и потребовали проведения общественных экологических обсуждений проекта. «Каганович и Басков согласились на это и изъявили желание участвовать в них», — дополнил Бекалюк.

На следующей неделе активисты планируют направить в местные органы власти заявление о проведении общественных экологических обсуждений и предоставлении для этого площадки в городском парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в обсуждениях смогли жители Бреста и Брестского района.

«Таких обсуждений мы добивались более двух лет. Протокол обсуждений будет иметь законную силу, и наконец местные жители решат судьбу завода, которого не должно быть в этом месте», — заявил Бекалюк.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».