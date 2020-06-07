Видеофакт. В Минске задержали Павла Северинца

/ Общество
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По информации правозащитного сайта «Весна», одного из лидеров оппозиции затолкали в машину милиционеры в штатском.

Днем 7 июня Северинец провел «Народный пикет свободы и солидарности» на площади возле Комаровского рынка, который длился 3,5 часа.

В окружении полусотни участников пикета и журналистов политик проследовал в сторону станции метро «Площадь Якуба Коласа». Шедшие навстречу сотрудники ОМОНа, поравнявшись с колонной около торгового центра «Импульс», подчеркнуто не обратили на него внимания и прошли мимо. Политик спустился в метро и уехал. За ним следовали двое неизвестных в штатском.

Северинца задержали возле дома. Сторонники политика пытались отбить его и мешали милиционерам.

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Тэги: задержания белорусская оппозиция БХД Персона: Павел Северинец Город: Минск

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