Видеофакт. В Минске задержали Павла Северинца

По информации правозащитного сайта «Весна», одного из лидеров оппозиции затолкали в машину милиционеры в штатском.

Днем 7 июня Северинец провел «Народный пикет свободы и солидарности» на площади возле Комаровского рынка, который длился 3,5 часа.

В окружении полусотни участников пикета и журналистов политик проследовал в сторону станции метро «Площадь Якуба Коласа». Шедшие навстречу сотрудники ОМОНа, поравнявшись с колонной около торгового центра «Импульс», подчеркнуто не обратили на него внимания и прошли мимо. Политик спустился в метро и уехал. За ним следовали двое неизвестных в штатском.

Северинца задержали возле дома. Сторонники политика пытались отбить его и мешали милиционерам.