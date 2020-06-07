Военные учения НАТО с участием 19 стран стартовали на Балтике

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В воскресенье, 7 июня, в Балтийском море стартовали крупные международные учения Baltops, которые собрали 17 стран НАТО и 2 союзников Альянса.

«На больших учения Baltops 2020, которые пройдут с 7 по 16 июня, от Военно-морских сил Эстонии будут участвовать водолазы ВМС, тральщиков Sakala, а также штабной корабль Wambola, в общей сложности около 80 моряков. В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будут представлены 29 судов и 29 авиасредств», — говорится в сообщении эстонского портала национального телерадиовещания ERR.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников обучения проходить исключительно на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.

В 49 маневрах Baltops принимают участие Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США, а также Швеция и Финляндия , которые сотрудничают с Атлантическим альянсом.

Baltops — это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводить с 1972 года. Их цель — повысить гибкость стран-участниц во время проведения совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.
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Тэги: НАТО Балтийское море военные учения

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