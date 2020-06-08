Заждались жары? Сегодня в Беларуси до +30
Территория Беларуси в понедельник, 8 июня, останется под влиянием теплой воздушной массы, а запад страны — под влиянием атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются в основном в западной части республики (местами прогремят грозы).
Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%; возможна гроза);
- Витебск +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 80-90%; возможна гроза);
- Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +27..+29°C (вероятность осадков 5-10%).
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
- Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
- Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
- При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
- В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
- Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
- Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.
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