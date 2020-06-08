Глава Минпрома: мы развиваемся и занимаем очень емкое место в мировой экономике
Будущее белорусской промышленности — в открытости и международной кооперации, заявил новый министр промышленности Петр Пархомчик.
«Белорусская промышленность развивается, и она занимает сегодня очень емкое место в мировой экономике, —
МАЗ, по его словам, взял путь на создание новых образцов техники, связанных с электромобилями, новыми технологиями.
«Если эта работа будет продолжена, мы будем предлагать продукцию с новыми потребительскими свойствами, опережая наших конкурентов, опережая другие страны», — отметил Пархомчик.
Вместе с тем, добавил он, в Беларуси сегодня нет промышленной политики как таковой.
«Отсутствует сама промышленная политика. Притом, я говорю о промышленной политике, не оторванной от внешнего мира. Нужно интегрироваться с ближайшими государствами», — считает новый министр.
По его мнение, промышленная политика должна быть открытой: «Мы должны найти взаимодействие со всеми близлежащими государствами, не только постсоветского пространства».
«Создавать кооперацию, компетенцию определенных узлов, определенных компонентов. Рано или поздно придется вступать в эту кооперацию, международную кооперацию, и это только с пользой», — убежден Пархомчик.
Он также считает необходимым привлекать инвестиции. «Самый простой способ — самому заработать средства, то есть, получить хорошую прибыль, и эти деньги направить на развитие предприятия. У БелАЗа это получалось. Мы в пределах 85−90% средств сами зарабатывали и сами направляли их на инвестиционное развитие. Притом не только головного предприятия, которое находится в Жодино, но и на все те, которые находятся в небольших городках», — добавил новый глава Минпрома.
По его словам, для привлечения средств за рубежом «нужно иметь очень хороший бизнес-план и конкурентоспособный продукт — когда это все совпадает, зарубежные компании и банковские институты готовы предоставлять деньги».
В качестве примера Пархомчик привел БелАЗ, который будет реализовывать в ближайшие два-четыре года два крупных проекта. «Их стоимость оценивается в пределах 140 миллионов долларов. Один проект, в пределах 57 миллионов долларов, будет реализовываться в Орше, второй — на БелАЗе, там 80 миллионов долларов. Все деньги будут привлеченные — это будут длинные кредитные ресурсы итальянских банков», — сообщил министр.
БелАЗ, отметил он, всегда находился в очень жесткой конкурентной среде, и конкуренция была успешной. «Мы конкурировали с мировыми транснациональными компаниями — это Америка (Caterpillar), японцы (Komatsu). Это супер компании, мощнейшие государства. Каким образом Беларусь оказалась в этой тройке, сегодня даже представить сложно», — добавил Пархомчик.
Он также отметил важность работы на экспорт и диверсификации рынков.
«Емкость белорусского рынка ничтожно мала, и для того, чтобы достигать великих целей, нужно продавать продукцию в разных странах. Лозунг диверсификации рынков — один из основных», — сказал глава Минпрома.
Для этого, по его мнению, нужен хороший конкурентоспособный продукт, отвечающий техническим требованиям мировых стандартов, и привлекательная цена.
«Кроме того, нужны механизмы продвижения продукции на экспорт. Сегодня действуют достаточно указов президента, которые помогают продвигать продукты, товары на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Используя все эти механизмы, можно добиваться успеха», — считает Пархомчик.
На должность министра промышленности Петр Пархомчик был назначен 4 июня. До этого он в течение 13 лет возглавлял БелАЗ.
Напомним, на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит положение дел в промышленности, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.
«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден глава государства.