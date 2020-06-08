Глава Минпрома: мы развиваемся и занимаем очень емкое место в мировой экономике

Будущее белорусской промышленности — в открытости и международной кооперации, заявил новый министр промышленности Петр Пархомчик.

«Белорусская промышленность развивается, и она занимает сегодня очень емкое место в мировой экономике, — сказал он 7 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». — Это можно оценить и посмотреть по работе МТЗ, это можно оценить по работе БелАЗ. Сейчас наметились очень хорошие, позитивные тренды по Минскому автомобильному заводу».

МАЗ, по его словам, взял путь на создание новых образцов техники, связанных с электромобилями, новыми технологиями.

«Если эта работа будет продолжена, мы будем предлагать продукцию с новыми потребительскими свойствами, опережая наших конкурентов, опережая другие страны», — отметил Пархомчик.

Вместе с тем, добавил он, в Беларуси сегодня нет промышленной политики как таковой.

«Отсутствует сама промышленная политика. Притом, я говорю о промышленной политике, не оторванной от внешнего мира. Нужно интегрироваться с ближайшими государствами», — считает новый министр.

По его мнение, промышленная политика должна быть открытой: «Мы должны найти взаимодействие со всеми близлежащими государствами, не только постсоветского пространства».

«Создавать кооперацию, компетенцию определенных узлов, определенных компонентов. Рано или поздно придется вступать в эту кооперацию, международную кооперацию, и это только с пользой», — убежден Пархомчик.

Он также считает необходимым привлекать инвестиции. «Самый простой способ — самому заработать средства, то есть, получить хорошую прибыль, и эти деньги направить на развитие предприятия. У БелАЗа это получалось. Мы в пределах 85−90% средств сами зарабатывали и сами направляли их на инвестиционное развитие. Притом не только головного предприятия, которое находится в Жодино, но и на все те, которые находятся в небольших городках», — добавил новый глава Минпрома.

По его словам, для привлечения средств за рубежом «нужно иметь очень хороший бизнес-план и конкурентоспособный продукт — когда это все совпадает, зарубежные компании и банковские институты готовы предоставлять деньги».

В качестве примера Пархомчик привел БелАЗ, который будет реализовывать в ближайшие два-четыре года два крупных проекта. «Их стоимость оценивается в пределах 140 миллионов долларов. Один проект, в пределах 57 миллионов долларов, будет реализовываться в Орше, второй — на БелАЗе, там 80 миллионов долларов. Все деньги будут привлеченные — это будут длинные кредитные ресурсы итальянских банков», — сообщил министр.

БелАЗ, отметил он, всегда находился в очень жесткой конкурентной среде, и конкуренция была успешной. «Мы конкурировали с мировыми транснациональными компаниями — это Америка (Caterpillar), японцы (Komatsu). Это супер компании, мощнейшие государства. Каким образом Беларусь оказалась в этой тройке, сегодня даже представить сложно», — добавил Пархомчик.

Он также отметил важность работы на экспорт и диверсификации рынков.

«Емкость белорусского рынка ничтожно мала, и для того, чтобы достигать великих целей, нужно продавать продукцию в разных странах. Лозунг диверсификации рынков — один из основных», — сказал глава Минпрома.

Для этого, по его мнению, нужен хороший конкурентоспособный продукт, отвечающий техническим требованиям мировых стандартов, и привлекательная цена.

«Кроме того, нужны механизмы продвижения продукции на экспорт. Сегодня действуют достаточно указов президента, которые помогают продвигать продукты, товары на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Используя все эти механизмы, можно добиваться успеха», — считает Пархомчик.

На должность министра промышленности Петр Пархомчик был назначен 4 июня. До этого он в течение 13 лет возглавлял БелАЗ.

Напомним, на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит положение дел в промышленности, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.

«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден глава государства.