Новый глава Мининформа хочет ограничить население от информации, которая наносит вред государству

Стратегия Министерства информации будет заключаться в том, чтобы корректировать действия СМИ.

Игорь Луцкий

«Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал новый министр информации Беларуси Игорь Луцкий 7 июня в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По словам Луцкого, сейчас, в период политической кампании, важно, что происходит в интернете.

«Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», — подчеркнул новый министр.

Он считает важным «дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит».

«Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача, прежде всего государственных СМИ, — разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию», — заявил чиновник.

По мнению Луцкого, «значение информации играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений».

«Она все больше влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит — будут они вообще в этом мире существовать или не будут. И уже не войны и не воины в обычном смысле практически определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация. В этом смысле принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой», — сказал глава Мининформа.

Луцкий считает, что стратегия развития телеканала СТВ, который он возглавлял до назначения на должность министра, — успешна, и другим СМИ следует рекомендовать «работать в таком же русле».

«Двигаться нужно сразу в двух направлениях — эфирное телевидение, классическое телевидение, и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор на СТВ на YouTube», — подчеркнул чиновник.

На должность министра информации Игорь Луцкий был назначен 4 июня. До этого он более двух лет возглавлял телеканал СТВ, а еще раньше — работал в должности первого заместителя министра информации.

Назначая Луцкого, Александр Лукашенко сказал: «Знаю, что за это время СТВ стало другим. Молодец, ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность».