Погоня за БАТЭ продолжается: через неделю главный матч первого круга

Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, в котором было забито 29 мячей.

Фото ФК «Шахтер»

Вот какие результаты были зафиксированы:

«Смолевичи» — «Городея» — 4:1;

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;

«Ислочь» — «Рух» — 1:1;

«Славия» — «Неман» — 1:3;

«Динамо» (Бр) — «Минск» — 6:1;

«Витебск» — БАТЭ — 2:2;

«Белшина» — «Динамо» (Мн) — 0:4;

«Шахтер» — «Энергетик-БГУ» — 1:0.

Турнирная таблица выглядит пока так:

БАТЭ — 26 очков (после 12 матчей); Шахтер — 24 (12); Торпедо-БелАЗ — 22 (12); Энергетик-БГУ — 22 (12); Динамо (Бр) — 19 (12); Слуцк — 18 (12); Неман — 17 (11); Динамо (Мн) — 16 (12); Ислочь — 16 (12); Славия — 15 (12); Рух — 15 (12); Витебск — 15 (12); Минск — 13 (10); Городея — 12 (12); Смолевичи — 7 (11); Белшина — 3 (12).

13-й тур запланирован на 12-14 июня, знаковыми в котором станут матчи в Борисове и Жодино:

12.06.

«Минск» — «Ислочь»;

«Городея» — «Слуцк».

13.06.

«Неман» — «Смолевичи»;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр);

«Динамо» (Мн) — «Славия».

14.06.