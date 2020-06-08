Погоня за БАТЭ продолжается: через неделю главный матч первого круга

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Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, в котором было забито 29 мячей.

Фото ФК «Шахтер»

Вот какие результаты были зафиксированы:

  • «Смолевичи» — «Городея» — 4:1;
  • «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;
  • «Ислочь» — «Рух» — 1:1;
  • «Славия» — «Неман» — 1:3;
  • «Динамо» (Бр) — «Минск» — 6:1;
  • «Витебск» — БАТЭ — 2:2;
  • «Белшина» — «Динамо» (Мн) — 0:4;
  • «Шахтер» — «Энергетик-БГУ» — 1:0.

Турнирная таблица выглядит пока так:

  1. БАТЭ — 26 очков (после 12 матчей);
  2. Шахтер —  24 (12);
  3. Торпедо-БелАЗ — 22 (12);
  4. Энергетик-БГУ — 22 (12);
  5. Динамо (Бр) — 19 (12);
  6. Слуцк — 18 (12);
  7. Неман — 17 (11);
  8. Динамо (Мн) — 16 (12);
  9. Ислочь — 16 (12);
  10. Славия — 15 (12);
  11. Рух — 15 (12);
  12. Витебск — 15 (12);
  13. Минск — 13 (10);
  14. Городея — 12 (12);
  15. Смолевичи — 7 (11);
  16. Белшина — 3 (12).

13-й тур запланирован на 12-14 июня, знаковыми в котором станут матчи в Борисове и Жодино:

12.06.

  • «Минск» — «Ислочь»;
  • «Городея» — «Слуцк».

13.06.

  • «Неман» — «Смолевичи»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр);
  • «Динамо» (Мн) — «Славия».

14.06.

  • «Энергетик-БГУ» — «Белшина»;
  • «Рух» — «Витебск»;
  • БАТЭ — «Шахтер».
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Тэги: футбол-Беларусь

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