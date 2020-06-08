Погоня за БАТЭ продолжается: через неделю главный матч первого круга
Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, в котором было забито 29 мячей.
Вот какие результаты были зафиксированы:
- «Смолевичи» — «Городея» — 4:1;
- «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;
- «Ислочь» — «Рух» — 1:1;
- «Славия» — «Неман» — 1:3;
- «Динамо» (Бр) — «Минск» — 6:1;
- «Витебск» — БАТЭ — 2:2;
- «Белшина» — «Динамо» (Мн) — 0:4;
- «Шахтер» — «Энергетик-БГУ» — 1:0.
Турнирная таблица выглядит пока так:
- БАТЭ — 26 очков (после 12 матчей);
- Шахтер — 24 (12);
- Торпедо-БелАЗ — 22 (12);
- Энергетик-БГУ — 22 (12);
- Динамо (Бр) — 19 (12);
- Слуцк — 18 (12);
- Неман — 17 (11);
- Динамо (Мн) — 16 (12);
- Ислочь — 16 (12);
- Славия — 15 (12);
- Рух — 15 (12);
- Витебск — 15 (12);
- Минск — 13 (10);
- Городея — 12 (12);
- Смолевичи — 7 (11);
- Белшина — 3 (12).
13-й тур запланирован на 12-14 июня, знаковыми в котором станут матчи в Борисове и Жодино:
12.06.
- «Минск» — «Ислочь»;
- «Городея» — «Слуцк».
13.06.
- «Неман» — «Смолевичи»;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Бр);
- «Динамо» (Мн) — «Славия».
14.06.
- «Энергетик-БГУ» — «Белшина»;
- «Рух» — «Витебск»;
- БАТЭ — «Шахтер».