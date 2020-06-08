Мировые цены на нефть продолжают расти: что будет с долларом?

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» утром, восьмого июня, демонстрируют рост.

Эталонные сорта нефти, как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:00 по минскому времени, торгуются на следующих отметках:

  • Brent — 43,19 доллара за баррель (+2,10%);
  • WTI — 40,18 доллара за баррель (+1,59%).

Эксперты отмечают, что укрепление цен на нефть связано с продлением заключенной сделки между странами ОПЕК+.

Не исключено, что такая динамика цен на эглеводороды скажется на курсе доллара, который по итогам прошлой недели упал на 0,029 пункта (с 2,41 до 2,381 белорусского рубля).

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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