Число заболевших COVID-19 превысило 7 миллионов

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Число людей в мире, заразившихся коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19, превысило 7 миллионов.

Фото Depositphotos

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро восьмого июня, зарегистрировано 7 015 128 случаев.

Пятерка стран, где наибольшее количество зараженных, после того, как туда ворвалась Индия, пока остается без изменений:

  • США — 1 942 363;
  • Бразилия — 691 758;
  • Россия — 467 073;
  • Великобритания — 287 621;
  • Индия — 257 486.

Недуг за все время унес уже 402 852 жизни. В пятерке стран-«лидеров» по-прежнему меняются только «черные» цифры:

  • США — 110 514;
  • Великобритания — 40 625;
  • Бразилия — 36 455;
  • Италия — 33 899;
  • Франция — 29 158.

В Беларуси, по официальным данным на седьмое июня, зарегистрировано 48 630 случаев (умерло 269 человек).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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