Число заболевших COVID-19 превысило 7 миллионов

Число людей в мире, заразившихся коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19, превысило 7 миллионов.

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По информации Университета Джонса Хопкинса на утро восьмого июня, зарегистрировано 7 015 128 случаев.

Пятерка стран, где наибольшее количество зараженных, после того, как туда ворвалась Индия, пока остается без изменений:

США — 1 942 363;

Бразилия — 691 758;

Россия — 467 073;

Великобритания — 287 621;

Индия — 257 486.

Недуг за все время унес уже 402 852 жизни. В пятерке стран-«лидеров» по-прежнему меняются только «черные» цифры:

США — 110 514;

Великобритания — 40 625;

Бразилия — 36 455;

Италия — 33 899;

Франция — 29 158.

В Беларуси, по официальным данным на седьмое июня, зарегистрировано 48 630 случаев (умерло 269 человек).