Число заболевших COVID-19 превысило 7 миллионов
Число людей в мире, заразившихся коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19, превысило 7 миллионов.
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро восьмого июня, зарегистрировано 7 015 128 случаев.
Пятерка стран, где наибольшее количество зараженных, после того, как туда ворвалась Индия, пока остается без изменений:
- США — 1 942 363;
- Бразилия — 691 758;
- Россия — 467 073;
- Великобритания — 287 621;
- Индия — 257 486.
Недуг за все время унес уже 402 852 жизни. В пятерке стран-«лидеров» по-прежнему меняются только «черные» цифры:
- США — 110 514;
- Великобритания — 40 625;
- Бразилия — 36 455;
- Италия — 33 899;
- Франция — 29 158.
В Беларуси, по официальным данным на седьмое июня, зарегистрировано 48 630 случаев (умерло 269 человек).
Только самые важные новости в наших каналах в