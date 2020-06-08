В Солигорске «Ауди» сбила трехлетнего ребенка

Трехлетний мальчик серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

Фото МВД

Как сообщили в пресс-службе МВД, в субботу вечером в одном из дворов районного центра 31-летняя водитель «Ауди» «совершила наезд на трехлетнего мальчика».

По данным дорожной милиции, ребенок «внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля».

Напомним, за день до этого происшествия завершилось республиканское спецмероприятие Госавтоинспекции «Внимание — дети!», которое проходило с 25 мая по 5 июня.

ГАИ в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.