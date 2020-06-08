Евро и доллар падают утром в понедельник

Европейская и американская валюты сдают свои позиции на открытии первых на этой неделе торгов на БВФБ.

Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

евро — 2,6906 белорусского рубля (-0,0122 пункта);

доллар — 2,379 белорусского рубля (-0,002 пункта);

российский рубль — 3,4741 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).

Напомним, основные иностранные валюты достаточно неплохо «отстрелялись» на торгах минувшей рабочей недели: евро и российский заметно укрепились, а доллар сдал позиции.

Ранее сообщалось, что мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром восьмого июня.