«Мне тоже было страшно, что уволят, но моя жизнь стала лучше». Бывший чиновник обратился к госслужащим

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Проработавший в Мингорисполкоме два с половиной года в отделе протокола и зарубежных связей и имеющий 7-й класс госслужащего Евгений Кедрун обратился ко всем, кто сегодня находится на «государевой службе».

Фото со страницы Евгения Кедруна в соцсети

По его словам, во время работы ему довелось побывать на многих предприятиях и организациях Минска: «Я видел показуху на «процветающих цехах и заводах» не из сюжета по госканалу, а наяву».

Он утверждает, что за эти годы «столкнулся» с достаточно большим количеством управляющих и сотрудников различных госструктур, большинство из которых назвал «трудолюбивыми, хорошими и грамотными людьми».

Единственный их недостаток — эти чиновники «запуганы».

«Дорогие госслужащие, мы живем во время смартфонов, ютюбов и соцсетей. Если вас заставляют делать противозаконные вещи — снимайте на видео этих героев. Мне тоже было страшно, я уходил в неизвестность, но моя жизнь изменилась в лучшую сторону — сможет и ваша!» — уверен Кедрун.

Бывший работник Мингорисполкома утверждает, что «самое худшее, что сможет произойти — вы потеряете свою низкооплачиваемую работу».

Он не сомневается, что простой белорусский народ «вас поддержит и не оставит на улице»: «Не бойтесь статьи в трудовой книжке — она не станет помехой для трудоустройства в частном бизнесе, а скорее наоборот».

Он предложил госслущащим обратить внимание на медиков, которые во время вируса «стали героями»: «Не государство, а именно простые люди готовят им обеды, помогают средствами защиты и деньгами. Вы тоже сможете стать героем своей страны — просто перестаньте бояться и слушайте свою совесть!»

В заключение он отметил, что Валерий Цепкало и Виктор Бабарико — это «очень достойные кандидаты».

 

 
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Тэги: чиновники госслужащие Персона: Евгений Кедрун

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