Правозащитники продолжают сообщать о задержаниях активистов

В деревне Прусы Поставского района Витебской области за участие в пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской задержан местный активист Андрей Новиков.

Как сообщает правозащитный сайт «Витебская весна», его задержали 6 июня. По словам жены Андрея Новикова Ольги, к ним домой приехала группа милиционеров во главе с начальником Поставского РОВД. Андрея забрали и увезли в Поставы, а после составления протокола поместили до суда в изолятор.

Протокол о правонарушении был составлен по статье 23.34 КоАП. Новикова обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Легальные пикеты, за участие в которых задержали активиста, прошли в Поставах 27 и 28 мая. Андрей Новиков — гражданин Российской Федерации, волонтер инициативной группы Светланы Тихановской, подполковник полиции в отставке.

Ранее поставский суд наказывал Андрея Новикова штрафом в 30 базовых величин по той же статье — за интервью автору канала «Страна для жизни» блогеру Сергею Тихановскому.

Как позже стало известно правозащитникам, Андрея Новикова перевезли в ИВС в Минске. Правозащитники предполагают, что его готовят к депортации из Беларуси.

Ранее сообщалось, что по мнению кампании «Правозащитники за свободные выборы», за минувшую неделю избирательная кампания характеризовалась ростом репрессий со стороны властей, а также нагнетанием напряженности и атмосферы страха в обществе.