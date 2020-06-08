Число жертв COVID-19 в Беларуси вновь выросло

Согласно новым данным Минздрава, число жертв COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на семь — недуг уже унес 276 жизней.

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 49.453. Таким образом, за последние сутки общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 823, или на 1,7% (в предыдущие сутки было 879 новых случаев и шесть смертей).

Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 23.880 пациентов (+233 за сутки). Всего проведено 632.993 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10.680.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на утро восьмого июня зарегистрировано 7 015 128 случаев заражений коронавирусной инфекцией (недуг за все время унес уже 402 852 жизни).