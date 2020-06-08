СМИ: у Джигарханяна случился инсульт — актер в реанимации

Российские СМИ пишут об экстренной госпитализации народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Как отмечается, у любимца миллионов советских киноманов случился инсульт. Актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

В его фильмографии, по данным «Кинотеатра» более 300 картин, среди которых «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Премия», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Профессия — следователь», «Раз на раз не приходится», «Мегрэ у министра», «Жизнь Клима Самгина», «Биндюжник и король», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Паспорт», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Короли российского сыска», «Бандитский Петербург» и других.