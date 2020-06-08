В поддержку Сергея Черечня собрано 75 тысяч подписей

Штаб претендента на должность президента Сергея Черечня обнародовал промежуточные данные по сбору подписей. На данный момент председателя Белорусской социал-демократической Грамады поддержали 75 тысяч человек.

Как отметили в штабе, инициативная группа Сергея Черечня «придерживается стратегии на привлечение внимания жителей из регионов». На минувшей неделе претендент лично посетил пикеты в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Борисове и Жодино. А всего с момента старта избирательной кампании побывал в 15 городах.

Всего на данный момент подписи за Черечня собирают 46 групп.

«Со сравнительно небольшой командой нам удалось получить поддержку огромного количества белорусов, но мы не планируем расслабляться. Нужно сделать еще очень много, чтобы превратить Беларусь в современную страну, где гражданам будет комфортно жить», — отметил Сергей Черечень.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты продлится по 19 июня включительно.