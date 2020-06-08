Главу БАЖ включили в состав совета по информационным спорам на выборах-2020

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец включен в состав наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ в период президентских выборов 2020 года.

Андрей Бастунец / Фото из архива носит иллюстративный характер

Наблюдательный совет создан по решению Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Как сообщает пресс-служба БАЖ, Бастунец — единственный представитель сектора негосударственных медиа в совете.

Помимо него в состав этого органа вошли экс-министр информации, депутат Палаты представителей Лилия Ананич, представители БГТРК Антон Васюкевич и Глеб Шульман, замдиректора ИД «Беларусь сегодня» Михаил Лебедик.

Руководить работой совета будет первый замминистра информации Павел Легкий, замглавы провластного Белорусского союза журналистов Сергей Сверкунов назначен его замом.

Отмечается, что наблюдательный совет «рассматривает споры, связанные с использованием СМИ, а также обращения избирателей и организаций о нарушениях порядка и правил проведения агитации». Совет также вправе «давать рекомендации, заключения по вопросам использования СМИ в период выборов».

Ассоциация журналистов намерена «подробно сообщать на своем сайте обо всех заседаниях совета».

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.