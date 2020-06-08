Россияне назвали условия снижения цены на газ для Беларуси
«Газпром» назвал условия для снижения цены на «голубое топливо» для Беларуси.
Как сказано в сообщении компании, пишет
Также отмечается, что россияне готовы начать переговоры с белорусскими коллегами «при условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году».
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Беларуси в своем письме выразило надежду «на конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере».
Также были «обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года».