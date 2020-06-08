В Беларуси судят задержанных на пикетах активистов

В разных городах Беларуси 8 июня проходят суды над задержанными 5—7 июня активистами, участвовавшими в пикетах альтернативных претендентов на президентский пост.

За последние три дня, сообщает spring96.org , по стране было задержано около 40 человек, часть из них оставили в изоляторах временного содержания до судов. Это активисты оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» и гражданской кампании «Европейская Беларусь», волонтеры инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихоновской и другие.

Суд Советского района Минска сегодня вынес в отношении Олега Бобровского, члена инициативной группы Тихановской, решение об аресте на 20 суток, а также о штрафе.

Задержанную после акции возле Комаровского рынка в Минске Ольгу Николайчик суд Первомайского района арестовал на 15 суток.

Задержанный в пятницу активист «Народной Грамады» Григорий Погарцев осужден на 15 суток ареста судом Центрального района Минска.

Валентин Фролов, член инициативной группы Ольги Ковальковой, судом Фрунзенского района Минска также арестован на 15 суток. Здесь же пройдет рассмотрение административного дела сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Политик был задержан вечером 7 июня после «народного пикета свободы и солидарности», который он провел около Комаровского рынка рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

В Витебске прошли суды над задержанными 5 июня Еленой Янушковской и Олегом Павловым. Янушковская получила штраф в 40 базовых величин, Павлов — пять суток ареста.