Павла Северинца арестовали на 15 суток

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец арестован на 15 суток. Такое решение вынес 8 июня суд Фрунзенского района Минска.

Накануне политик провел на площади перед столичным Комаровским рынком «Народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Акция длилась три с половиной часа и в основном проходила в формате свободного микрофона, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Во время пикета Северинец обратился к Лукашенко в связи с его недавним заявлением, что «мы эту страну никому не отдадим». «Александр Григорьевич, это не твоя страна, — сказал сопредседатель оргкомитета БХД. — Ты топтал флаг этой страны, унижал ее граждан, ее народ. Со своей родиной так не поступают». Северинец также заявил, что «белорусы хотят свободы, а Лукашенко должен уйти».

После пикета в окружении полусотни его участников и журналистов Северинец проследовал в сторону станции метро «Площадь Якуба Коласа». Шедшие навстречу сотрудники ОМОНа, поравнявшись с колонной около торгового центра «Импульс», подчеркнуто не обратили на него внимания и прошли мимо. Политик спустился в метро и уехал. За ним следовали двое неизвестных в штатском. Северинца задержали недалеко от его дома.

Всеславу Пашкевичу и Дмитрию Рожкову, которые также были задержаны накануне в Минске, суд Первомайского района столицы назначил штраф в 30 базовых величин (810 рублей) каждому.

8 июня в разных городах страны проходят суды над задержанными 5—7 июня активистами, которые участвовали в пикетах альтернативных претендентов на президентский пост. За последние три дня, по информации правозащитников, в Беларуси было задержано около 40 человек, часть из них оставили в изоляторах временного содержания до судов. на 5 суток.