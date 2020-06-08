Выпускники аграрных классов смогут поступить в профильный вуз без вступительных испытаний

Выпускники профильных аграрных классов могут быть зачислены в вуз без вступительных испытаний. Это предусмотрено указом президента № 209, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Такой вариант зачисления возможен при поступлении на условиях целевой подготовки по результатам собеседования и при наличии в школьном аттестате отметок не ниже 6 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 7 баллов по профильным предметам.

В 2019/2020 учебном году в классах аграрной направленности обучалось 77 420 учащихся. Они на повышенном уровне изучают отдельные профильные учебные предметы и факультативно осваивают учебную программыу «Введение в аграрные профессии».