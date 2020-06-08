Возле Цнянского водохранилища начали строить жилую высотку для многодетных

В границах ул. Карастояновой — Пригородной — 3-го Земледельческого переулка началось устройство котлована под многоквартирный 10-этажный дом.

Фото: realt.by

Раньше на участке располагались усадебные дома. Но по градостроительному проекту детального планирования, общественное обсуждение которого проходило около 5 лет назад, на месте нескольких усадеб было решено возвести многоквартирную новостройку. И вот теперь площадка обнесена забором и начато строительство, передает minsknews.by .

Как рассказали в УКС Центрального района, здесь вырастет 10-этажный трехсекционный жилой дом со встроенными помещениями и одноуровневым подземным паркингом. Каркас многоэтажки запроектирован в монолитном железобетонном исполнении. Наружные стены — из блоков ячеистого бетона с утеплением, фасад — вентилируемый.

На первом этаже разместятся восемь встроенных помещений административного и административно-торгового назначения с отдельными входами. Также на этом уровне будут помещения для технического обслуживания и эксплуатации здания. В каждом подъезде для комфорта проживающих предусмотрено по два лифта.

Как сообщили в УКС Центрального района, жилье в 10-этажке предназначается для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь из категории многодетных семей.

Завершить строительство планируется в первом квартале 2022 года.