Путин утвердил создание единой базы данных о россиянах

Президент России подписал закон о создании федерального регистра сведений о россиянах. Документ опубликован на едином интернет-портале правовой информации.

В регистре будут храниться данные о гражданах России и проживающих или работающих в стране иностранцах: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другая информация.

В документе говорится, что регистр нужен для «создания системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность». Предполагается, что власти будут использовать эту базу данных для «защиты прав и законных интересов» россиян и мигрантов и для обеспечения национальной безопасности.