Путин утвердил создание единой базы данных о россиянах
Президент России подписал закон о создании федерального регистра сведений о россиянах. Документ опубликован на едином интернет-портале правовой информации.
В регистре
В документе говорится, что регистр нужен для «создания системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность». Предполагается, что власти будут использовать эту базу данных для «защиты прав и законных интересов» россиян и мигрантов и для обеспечения национальной безопасности.