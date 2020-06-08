В Греции заработали бары и ночные клубы, а в Ирландии магазины

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«Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды», — сказал министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис.

На работу разрешили выйти ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте. Также можно ходить друг к другу в гости, но группами до шести человек, передает RTE. Уезжать из дома можно на 20 километров, в случае непредвиденных обстоятельств — на 25 километров.

В Ирландии за время пандемии скончались более 1,6 тыс. человек.

Бары и ночные клубы Греции возобновили работу, сообщает The Telegraph. В заведениях действуют ограничения на числу посетителей и необходимости соблюдения социальной дистанции.

В Греции с начала пандемии выявили около трех тысяч случаев заражения, 180 человек скончались.
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Тэги: Ирландия Греция коронавирус COVID-19 Персона: Саймон Харрис Город: Дублин

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