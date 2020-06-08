В Греции заработали бары и ночные клубы, а в Ирландии магазины
«Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды», — сказал министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис.
На работу разрешили выйти ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте. Также можно ходить друг к другу в гости, но группами до шести человек, передает
В Ирландии за время пандемии скончались более 1,6 тыс. человек.
Бары и ночные клубы Греции возобновили работу, сообщает
В Греции с начала пандемии выявили около трех тысяч случаев заражения, 180 человек скончались.