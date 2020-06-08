В белорусских здравницах в 2019 году отдохнули рекордные 242 тысячи иностранцев

Об этом на пресс-конференции в Доме прессы рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

«В целом 2019 год был наиболее успешным для санаторно-курортных организаций Беларуси. Впервые количество оздоровившихся приблизилось к 1,4 млн, из них 794 тыс. приехали по бесплатным и удешевленным за счет государственных средств путевкам, 594 тыс. человек купили путевки самостоятельно. Выросли и другие показатели. Так, выручка от реализации путевок гражданам увеличилась более чем на 10 % и составила 460 млн рублей, а экспорт услуг — на 11,5 % (250 млн рублей)», — цитирует Цая агентство «Минск-Новости» .

В первом квартале 2020 года организациям отрасли также удалось сработать успешно: заполняемость здравниц выросла до 72,3 % (в первом квартале 2019-го было 71,5 %). Увеличился на 3,4 % и экспорт услуг. При этом численность иностранцев составила около 39 тысяч человек. Однако начиная с апреля наблюдается снижение количества отдыхающих из-за сложной эпидемической ситуации.

Сеть санаторно-курортных организаций Беларуси представлена 306 санаторно-курортными и оздоровительными организациями на 66,1 тыс. мест.