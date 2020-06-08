Грузовик гродненских дорожников разбил четыре автомобиля

Днем 8 июня на Румлевском мосту из ехавшего грузовика вывалился металлический противооткат. Тяжелый предмет заскочил под днище попутного Dodge, а затем оказался на встречной полосе, где повредил еще три автомобиля.

«Я видел, как с кузова грузовика на дорогу вываливается этот противооткат, но уклониться от него не было возможности. Cлева — ограждение, справа — другие автомобили», — рассказал изданию «АвтоГродно» водитель Dodge.

По словам автомобилиста, машина серьезно повреждена: вогнуты вовнутрь поддон и подрамник, вырван стабилизатор.

На встречной полосе железяку поймала Audi A6 — у нее пробит поддон, масло вытекло на проезжую часть. Затем предмет залетел под Peugeot, вырвав шаровую, и повредил колесо Audi A4.