«Росэксимбанк» открыл «Евроторгу» кредитную линию на 15 млн евро

Тем самым банк увеличил совокупный лимит финансирования белорусского ретейлера до 33,5 млн евро.

Как сообщили в пресс-службе «Росэксимбанка», кредит направлен на финансирование и рефинансирование расчетов «Евроторга» с более чем 40 российскими поставщиками продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе, коммерческими организациями сегмента малого и среднего предпринимательства.

«Использование финансовых инструментов Российского Экспортного Центра позволяет нам расширить сеть российских поставщиков и выстроить с ними более гибкие условия расчетов, при этом несомненным преимуществом такого финансирования является его конкурентная стоимость», — прокомментировал генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков.