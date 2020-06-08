«Росэксимбанк» открыл «Евроторгу» кредитную линию на 15 млн евро
Тем самым банк увеличил совокупный лимит финансирования белорусского ретейлера до 33,5 млн евро.
Как сообщили в пресс-службе «Росэксимбанка», кредит направлен на финансирование и рефинансирование расчетов «Евроторга» с более чем 40 российскими поставщиками продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе, коммерческими организациями сегмента малого и среднего предпринимательства.
«Использование финансовых инструментов Российского Экспортного Центра позволяет нам расширить сеть российских поставщиков и выстроить с ними более гибкие условия расчетов, при этом несомненным преимуществом такого финансирования является его конкурентная стоимость», — прокомментировал генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков.
|«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. На конец марта 2020 года «Евроторг» управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном сегменте. В 2019 году выручка компании составила 4,42 млрд рублей (рост на 9% по сравнению с 2018 годом).