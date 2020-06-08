Тихановскому предъявили обвинение

Гомельскому видеоблогеру Сергею Тихановскому и другим задержанным по его делу предъявили обвинение — они остаются под стражей.

Сегодня, 8 июня, истекает 10-дневный срок задержания блогера и его соратников. В соответствии с законодательством их должны были отпустить либо предъявить им обвинение, напоминают правозащитники.

Задержанных оставляют за решеткой, при этом даже родственникам не сообщается, по какой именно статье им предъявлено обвинение. У адвокатов берут подписки о неразглашении.

Баллотирующаяся на пост президента супруга блогера Светлана Тихановская подтвердила правозащитникам, что ему предъявлено обвинение, но по какой статье — пока неизвестно. Такая же информация поступила от родственников других задержанных, в частности Василия Бобровского.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.