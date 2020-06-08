Карантин в США предотвратил 60 млн заражений коронавирусом

К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорния-Беркли, передает «Голос Америки» в понедельник, 8 июня.

«Исследование американского Университета Калифорния-Беркли указывает, что карантинные меры позволили предотвратить 60 миллионов заражений коронавирусом в Соединенных Штатах Америки. Исследователи также утверждают, что карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 млн заражений в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции», — сказано в публикации.

Ученые отмечают эффективность карантинных мер в замедлении распространения болезни.

«Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени», — заявил ведущий автор исследования Соломон Хсианг.