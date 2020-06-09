Жара принесла грозы и порывистый ветер
В Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая, погода. Таков прогноз Белгидромета на вторник, девятого июня.
Как отмечают синоптики, республика останется под влиянием теплой воздушной массы (на западе — атмосферного фронта).
Ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются на западе страны, местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);
- Витебск +28..+30°C (без осадков);
- Гомель +30..+32°C (без осадков);
- Гродно +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);
- Могилев +30..+32°C (без осадков);
- Минск +27..+29°C (вероятность дождя 30-40%).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.