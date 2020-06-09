Жара принесла грозы и порывистый ветер

В Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая, погода. Таков прогноз Белгидромета на вторник, девятого июня.

Как отмечают синоптики, республика останется под влиянием теплой воздушной массы (на западе — атмосферного фронта).

Ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются на западе страны, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);

Витебск +28..+30°C (без осадков);

Гомель +30..+32°C (без осадков);

Гродно +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);

Могилев +30..+32°C (без осадков);

Минск +27..+29°C (вероятность дождя 30-40%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.