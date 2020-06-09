Жара принесла грозы и порывистый ветер

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В Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая, погода. Таков прогноз Белгидромета на вторник, девятого июня.

Как отмечают синоптики, республика останется под влиянием теплой воздушной массы (на западе — атмосферного фронта).

Ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются на западе страны, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Витебск +28..+30°C (без осадков);
  • Гомель +30..+32°C (без осадков);
  • Гродно +23..+25°C (вероятность дождя 80-90%);
  • Могилев +30..+32°C (без осадков);
  • Минск +27..+29°C (вероятность дождя 30-40%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода жара

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