Зафиксированы первые температурные рекорды лета

Первые температурные рекорды нынешнего лета зафиксированы в Беларуси 8 июня.

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Обновлены локальные максимумы на трех метеостанциях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Могилеве воздух прогрелся до 30,2 градуса тепла, побит рекорд 1956 года (30,1).

В Мстиславле (Могилевская область) перекрыт прошлогодний экстремум — 28,7 против 27,9, в Нарочи (Минская область) — рекорд 2011 года — 29,9 против 29,3.

Теплее всего было в Лельчицах на юге Гомельской области — 31,4 градуса. Здесь повторен рекорд 22-летней давности.

Повторился максимум также в Бобруйске (Могилевская область) — 30,3 (8 июня 1956 года). Рекорд дня для всей страны — 33 градуса в Бресте в 1998 году.

Минувшей весной было зафиксировано 166 температурных максимумов (1-5, 7, 8, 16, 18, 19, 27-29 марта, 7 и 13 апреля, 11 мая) и 53 минимума (31 марта, 1, 12, 26-28 и 30 апреля, 1, 13, 15, 16, 19, 21-24 мая).

В ближайшие дни Белгидромет прогнозирует жаркую погоду, местами до 32-33 градусов. Прохладнее будет на западе страны.