Актер-оппозиционер Михаил Ефремов пьяным устроил крупное ДТП в центре Москвы

Известный российский актер Михаил Ефремов, который знаменит не только своими ролями в театре и кино, но и публичным чтением жестких оппозиционных поэм, попал в очень неприятную ситуацию.

В московском главке полиции сообщили, что накануне вечером на Смоленской площади «водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада»… Пострадавший водитель [легковушки] с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение».

Позже СМИ узнают, что за рулем внедорожника находился заслуженный артист РФ.

Как отмечает ren.tv , Ефремов «происходящее осознавал слабо, если вообще осознавал. Он даже не смог самостоятельно выбраться из "помятого" джипа. Ему помогли сотрудники ДПС и усадили на бордюр. Позже Ефремов еле-еле стоя на ногах, опирался спиной о дверь патрульной машины».

Изначально было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (санкции до семи лет лишения свободы). Однако сегодня утром появилась информация, что пострадавший скончался, а это означает, что дело может быть переквалифицировано на ч. 4 ст. 264 УК РФ (до 12 лет).