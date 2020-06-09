Актер-оппозиционер Михаил Ефремов пьяным устроил крупное ДТП в центре Москвы

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Известный российский актер Михаил Ефремов, который знаменит не только своими ролями в театре и кино, но и публичным чтением жестких оппозиционных поэм, попал в очень неприятную ситуацию.

В московском главке полиции сообщили, что накануне вечером на Смоленской площади «водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада»… Пострадавший водитель [легковушки] с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение».

Позже СМИ узнают, что за рулем внедорожника находился заслуженный артист РФ.

Как отмечает ren.tv, Ефремов «происходящее осознавал слабо, если вообще осознавал. Он даже не смог самостоятельно выбраться из "помятого" джипа. Ему помогли сотрудники ДПС и усадили на бордюр. Позже Ефремов еле-еле стоя на ногах, опирался спиной о дверь патрульной машины».

Изначально было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (санкции до семи лет лишения свободы). Однако сегодня утром появилась информация, что пострадавший скончался, а это означает, что дело может быть переквалифицировано на ч. 4 ст. 264 УК РФ (до 12 лет).
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Персона: Михаил Ефремов Город: Москва

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