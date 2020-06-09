ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
По мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, ситуация с коронавирусом не только не улучшается, а наоборот ухудшается.
В этой связи он призвал все государства мира «не снимать ногу с педали газа» в процессе противодействия пандемии, пишет
Глава ВОЗ отметил, что «хотя положение в Европе улучшается, в глобальном масштабе оно ухудшается».
Девять из десяти последних дней число подтвержденных заражений превышало 100 тыс.
Всего по данным Университета Джонса Хопкинса на утро девятого июня, число заразившихся составляет 7 118 471 (умерло 406 522 человека).