В ЕАЭС разработан план по борьбе с распространением COVID-19

Согласован проект Комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств-членов Евразийского экономического союза.

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Документ одобрен 8 июня во время встречи руководства санитарно-эпидемиологических органов стран — участниц ЕАЭС, которая прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Комплексный план направлен как на нормализацию в странах ЕАЭС текущей эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу, так и на профилактику и реагирование на иные инфекционные заболевания с пандемическим потенциалом.

Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии Евразийской экономической комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом.

Совет руководителей также обсудил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в странах ЕАЭС, уделив особое внимание практическому опыту противодействия пандемии на предприятиях, работающих вахтовым методом.

«С учетом постепенной стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на едином эпидемиологическом пространстве союза члены совета планируют в ходе следующих заседаний приступить к обсуждению смягчения введенных ограничений на евразийском пространстве, в том числе условия постепенного возобновления свободного передвижения населения», — говорится в сообщении.

В заседании совета руководителей приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, во всех странах-участницах ЕАЭС были приняты серьезные меры в связи с пандемией, лишь официальный белорусский лидер назвал происходящее в мире психозом и не стал вводить карантинных мер. Такое решение представители власти не раз называли правильным.

Так, спикер Совета Республики Наталья Кочанова заявляла, что «меры, которые принимаются сегодня в нашей стране, адекватны складывающейся ситуации».

По данным Университета Джонса Хопкинса, ситуация с COVID-19 в странах Евразийского союза следующая:

Россия — 476043 заболевших (5963 умерших); Беларусь — 49453 (276); Армения — 13325 (211); Казахстан — 13074 (58); Кыргызстан — 2055 (24).

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