ГАИ проводит спецмероприятия

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Проведение сразу нескольких спецмероприятий на территории Беларуси анонсировала Госавтоинспекция.

Так, с девятого по 25 июня в Гомельской области под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики.

В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.

«Особое внимание будет уделено соблюдению водителями, осуществляющими перевозки пассажиров, скоростных режимов, правил обгона, правил перевозки пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств», — отметили в региональной ГАИ.

Кроме этого с завтрашнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!».

Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

Ожидается, что автоинспекторы проведут занятия с детьми в летних оздоровительных и пришкольных лагерях.

«Кроме того, ГАИ сделает акцент на пресечение нарушений ПДД детьми-пешеходами и сопровождающими их взрослыми. Водители, перевозящие несовершеннолетних, также будут в поле зрения правоохранителей», — подчеркнули в дорожной милиции.
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Тэги: ГАИ Берегите детей

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