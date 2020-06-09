20-летний байкер-бесправник погиб, влетев под грузовик

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20-летний мотоциклист скончался от травм, полученных в столкновении с большегрузом.

ДТП случилось недалеко от деревни Брожка (Бобруйский район). По информации региональной ГАИ, байкер на «Хонде» «проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем «MАН», который разворачивался на кольцевой развязке.

Мотоциклист был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался.

В ГАИ отметили, что молодой человек водительских прав не имел.
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Тэги: ДТП Город: Бобруйск

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