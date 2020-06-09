Правозащитник: есть все основания для признания фигурантов «дела Тихановского» политзаключенными

Есть все основания для признания обвиняемых по статье 342 политзаключенными. Так прокомментировал сообщение Следственного комитета зампредседателя ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

9 июня СК сообщил о предъявлении обвинения блогеру Сергею Тихановскому и еще семи гражданам. «Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.

Правозащитники уже объявили Тихановского политзаключенным.

«В связи с предъявленными обвинениями фигурантам дела задержанных на пикете 29 мая в Гродно правозащитный центр «Весна» еще раз подтверждает свою позицию, изложенную в заявлении правозащитного сообщества Беларуси по признанию Сергея Тихановского политзаключенным», — говорится в комментарии Валентина Стефановича, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org .

«Мы считаем, то, что происходило в Гродно 29 мая, было не чем иным, как реализацией права на свободу мирных собраний, выражения своего мнения, и никаких насильственных действий участники пикетов не совершали, общественный порядок и общественную безопасность не нарушали. У нас есть все основания для признания всех обвиняемых по статье 342 и лиц, содержащихся сейчас под стражей, политическими заключенными», — подчеркивает Стефанович.

«Что касается инкриминируемой одному из фигурантов 364 статьи, то мы здесь подчеркиваем, что будем пристально следить за развитием этих уголовных дел. И в случае если мы придем к выводу, что вина этого обвиняемого в совершении насилия в отношении сотрудника милиции не доказана и не установлена, либо этот факт отсутствует в принципе как событие, то у нас также будут основания для признания его политическим заключенным с требованием немедленного и безусловного освобождения», — добавил правозащитник.

Напомним, на совещании с силовиками Александр Лукашенко заявил, что «главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.

Он отдал команду силовикам «не допустить нарушения закона», так как потом «нам придется за это очень дорого заплатить»: «Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден».